Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un fotoğrafı olay oldu
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan 'Aile' dizisinin setinde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı ‘Aile’ dizisi yakında Show TV’de izleyici karşısına çıkacak.
Merakla beklenen dizinin setinden çekilen bir kare ise sosyal medyada yayıldı ve kısa sürede gündem oldu.
Kahkaha atarak poz veren ikilinin uyumu hayranları tarafından çok beğenildi.
İki ünlü ismi ekrana döndürecek olan ‘Aile’ dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.