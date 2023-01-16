Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni görüntüleri heyecanlandırdı

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı 'Aile' dizisi için hazırlıklar tamamlandı. Dizinin çekimlerinden paylaşılan yeni kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun zaman sonra ekranlarda seyircisi ile buluşturacak olan yeni dizisi ‘Aile'nin çekimlerinden yeni kareler yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

İddialı bir şekilde ekranlara gelmeye hazırlanan ‘Aile' dizisinin çekimleri kısa bir süre önce başlamıştı.

İki ünlü oyuncuyu buluşturan diziden merakla beklenen yeni fotoğraflar geldi. İkilinin yeni kareleri sosyal medyada hızla yayılırken yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

“BEREN SAAT’TEN SONRA ANCAK SERENAY OLABİLİRDİ”

Takipçiler “İnanılmaz iyi olmuşlar”, “Aşırı yakışıyorlar”, “Beren Saat'ten sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakışan tek partner” tarzında yorumlar yaptı.

ÜNLÜ İKİLİYE YILDIZ İSİMLER EŞLİK EDECEK

Dizide ünlü ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU

Tatlıtuğ'un Aslan'a, Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.