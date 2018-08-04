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Serenay Sarıkaya’dan 7 milyon teşekkürü: Bu inanılmaz video ile…
Serenay Sarıkaya’dan 7 milyon teşekkürü: Bu inanılmaz video ile…
Oyuncu Serenay Sarıkaya 7 milyon takipçiye ulaşan instagram hesabını kutlamak için dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaştı.
Magazin 4 Ağustos 2018 - 14:18

Popülerliğin önemli ölçütlerinden biri de sosyal medya takipçilerinin çok olmasıdır. Bunun farkında olan ünlü isimler milyonluk takipçi sayılarına ulaştıkları zaman takipçileriyle özel paylaşımlarda bulunuyor. Bunun son örneğini instagramda 7 milyon takipçiye ulaşan Serenay Sarıkaya gösterdi. İki dansçıyla birlikte hünerlerini sergilediği bir videoyu hesabına yükleyen Serenay bu kutlama videosunu: “Bakın ne buldum! Bu inanılmaz video ile 7 milyonu kutluyorum… Sizleri çok özledim” notuyla paylaştı.

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