Serenay Sarıkaya’dan 7 milyon teşekkürü: Bu inanılmaz video ile…

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Popülerliğin önemli ölçütlerinden biri de sosyal medya takipçilerinin çok olmasıdır. Bunun farkında olan ünlü isimler milyonluk takipçi sayılarına ulaştıkları zaman takipçileriyle özel paylaşımlarda bulunuyor. Bunun son örneğini instagramda 7 milyon takipçiye ulaşan Serenay Sarıkaya gösterdi. İki dansçıyla birlikte hünerlerini sergilediği bir videoyu hesabına yükleyen Serenay bu kutlama videosunu: “Bakın ne buldum! Bu inanılmaz video ile 7 milyonu kutluyorum… Sizleri çok özledim” notuyla paylaştı.