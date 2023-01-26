Serenay Sarıkaya’dan ‘ayak’ eleştirilerine çoraplı yanıt
Serenay Sarıkaya, rol aldığı Şahmaran dizisindeki bir sahnede görünen ayaklarıyla dikkat çekti. Bu görüntüsüyle sosyal medyanın diline düşen Sarıkaya, gelen yorumlara cevap verdi.
Serenay Sarıkaya’nın Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı dizide, Sarıkaya’nın balkonda oturduğu sırada çekilen sahnesi çok konuşuldu.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen ünlü oyuncu, “Ayak değil palet” yorumlarına bir çorabın üzerindeki yazıyla karşılık verdi.
‘SORRY NOT SORRY’
Sarıkaya, ‘Sorry not sorry’ (Üzgün olmadığım için üzgünüm) yazılı çorapla atılan mesajlara cevap verdi.
Burak Deniz’den ise ünlü oyuncuya, “Hem de hiç” yanıtı geldi.
İşte Serenay Sarıkaya’nın ayaklarının eleştirildiği o sahne