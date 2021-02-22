Serenay Sarıkaya’dan Demet Akalın’a yanıt

Komedyen Cem Yılmaz’la geçirdiği ayrılık sürecinden sonra Maldivler’e tatile giden oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum da geliyor. En ilginç yorumu ise şarkıcı Demet Akalın yapmıştı.

“KİM ÇEKİYOR BUNLARI?”

Sarıkaya’nın pozlarını beğenmeyen Akalın, “Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir” ifadelerini kullanmıştı.

ANNESİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Sarıkaya’dan, Akalın’a yanıt geldi. Sarıkaya, “Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum” dedi ve annesiyle pozlarını paylaştı.

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