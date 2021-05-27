Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

‘Acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk sanatçı Bergen’in hayatını konu alan ancak corona virüsü salgını nedeniyle çekimleri ertelenen filmle ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

‘Bergen’ rolünü canlandırması planlanan Serenay Sarıkaya, çekim takviminin başka projelerine denk gelmesi nedeniyle ‘Bergen’ rolünü canlandırmayacağını açıkladı.

Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili arkadaşlar, iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim ‘Bergen’in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı.”

“Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için ‘Bergen’ filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm ‘Bergen’ filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim.”

DEMET EVGAR’IN İSMİ GEÇİYOR

Bu arada projenin yeni başrol oyuncusu için Demet Evgar’ın adı geçiyor. Evgar son olarak ‘Alev Alev’ dizisinde başrol olarak yer aldı.

ÖNCE KEZZAP SONRA KURŞUN

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960’da Mersin’de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır’la 1966’da Ankara’ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu’ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle okuldan ayrıldı. Daha sonra da yaşını büyülterek bir süre PTT’de çalıştı.

1979’da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü’nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü’nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte sahne aldı.

Ankara’dan sonra iş için Adana’ya giden Bergen, burada Halis Serbes’le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi.

1982 yılında Atlas Plak’tan ‘Şikâyetim var’ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982’de İzmir’de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye’yi meşhur eden ‘Kim bilir?’ şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

1985’e kadar Cengiz Özşeker’in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon’da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte ‘Kardeşiz Kader’ isimli bir kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva’ya gönderdi. Bergen’i beğenen Yaşar Kekeva, sanatçıyı İstanbul’a davet etti. ‘İnsan Severse’yi Burhan Bayar’ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı, 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı ‘Acıların kadını’ ile şöhrete kavuştu.

1987’de Ülkü Erakalın’ın senaryosu ve yönetmenliğiyle ‘Acıların kadını’ filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron’la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana’da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989’da Adana-Pozantı’da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin’de defnedildi.