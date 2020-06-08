Serenay Sarıkaya’dan kelebekli paylaşım

Geçen hafta sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte baş başa tatil yaparken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında yapılan haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve bir paylaşımda bulundu.

Yaz aylarına Cem Yılmaz ile birlikte yaşadığı aşkla damga vuran Serenay Sarıkaya, evden çıkmanın yasak olduğu günlerde sevgilisi ile bir araya gelmiş ve Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven’in evinde okey oynamıştı.

Sevgililer corona virüsü yasaklarının kalkmasının ve normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Bodrum’da aldı. Buradaki yazlıklarında samimi anlar yaşamak isteyen ikilinin keyfini ise bir magazin sayfası bozdu ve onların bu anlarını görüntüledi.

Taraflardan Cem Yılmaz konuyla ilgili harekete geçerek özel hayatın gizliliğinin ihlali üzerinden şikayetçi olurken Serenay Sarıkaya konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

Takipçileri Serenay’dan açıklama beklerken, genç kadın konuyla pek de ilgisi olmayan bir paylaşım ile sessizliğini bozdu.

Eline konmuş bir kelebeğin fotoğrafını paylaşan Sarıkaya altına da şunları yazdı:

“Kanatların zaten var, tek yapman gereken uçmak ….”