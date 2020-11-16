Serenay Sarıkaya’dan Kerem Bürsin’le barıştığı iddialarına yanıt

Cem Yılmaz'la ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından aynısından eski sevgilisi Kerem Bürsin'de de olan bornozunu paylaştı. Sarıkaya'nın bu paylaşımının ardından eski sevgilisiyle barıştığı iddia edilince jet hızında bir paylaşım yapıp cevap verdi.

Geçen sene aşk yaşamaya başladığı Cem Yılmaz ile yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, soluğu tatilde aldı. Tatil fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına “Karantina” notunu düştü. Ancak oyuncunun bir paylaşımı kafaları karıştırdı.

“KEREM’LE BARIŞTILAR MI?”

Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada hayranları tarafından “Kerem Bürsin’le barıştı” olarak yorumlandı.

“BIKTIM BU ABUK SABUK HABERLERDEN”

Kısa sürede gündem olan aşk iddialarına ilk açıklama Serenay Sarıkaya’dan geldi. Kitap okurken çekilen bir fotoğrafını Instagram’dan paylaşan Sarıkaya, “Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler” dedi.