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Serenay Sarıkaya’dan manidar paylaşıma cevap
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yapan oyuncu Serenay Sarıkaya, espri olsun diye böyle bir paylaşım yaptığını belirtti.
Magazin 10 Eylül 2020 - 12:34

Bodrum tatilinin ardından sevgilisi Cem Yılmaz'la birlikte İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya Etiler'de bulunan bir kuaförden çıkarken görüntülendi.
Basın mensupları Sarıkaya’ya, geçtiğimiz gün sosyal medyada ‘Anlat anlat heyecanlı oluyor' paylaşımı hakkında sorular yöneltti.
“AMAÇ ESPRİ”

Sarıkaya “İyiyim çok şükür her şey yolunda. Yeni geldim. Çıkan haberlere istinaden yapmadım o paylaşımı. Espri olsun diye yaptım” şeklinde konuştu.
Sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili soruları cevapsız bırakan Sarıkaya, daha sonra aracına binip oradan hızla uzaklaştı.

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Son güncelleme: 12:39 - 10.09.2020
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