Serenay Sarıkaya’nın annesiyle görüldüğü kareye, Yonca Evcimik’ten ilginç yorum

Oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden annesiyle çekilmiş ve gülerken görüldükleri bir kareyi paylaştı.

Güzel oyuncu bu keyifli kareyi takipçileriyle ‘Analı kızlı’ notuyla paylaştı ve kısa süre içerisinde 500 bine yakın beğeni aldı.

Cem Yılmaz’la ayrıldığı yönündeki haberlere herhangi bir yorum yapmayan Sarıkaya bu karesiyle söylentilere takılmadığını gösterirken onun annesiyle olan paylaşımına Yonca Evcimik’ten ilginç bir yorum geldi.

İkilinin fotoğrafına nazar boncuğu emojileri koyan Evcimik, “Ablalı kardeşli olmasın” yorumunu yaparak Sarıkaya’nın annesinin ne kadar genç göründüğüne gönderme yaptı.