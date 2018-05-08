Serenay Sarıkaya’nın avukatı “Müvekkilim o dönem çocuk işçiydi”

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 yaşındayken sözleşme imzaladığı ve profesyonel oyunculuğa adım attığı ajans ile mahkemelik oldu. Ajans, oyuncunun kendilerinin izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığını belirterek oyuncudan 3 bin 500 TL'lik tazminat talep etti. Sarıkaya'nın avukatı ise "Müvekkilim o dönem çocuk işçiydi" savunması yaptı.

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Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada yer alan bilirkişi raporunda Serenay Sarıkaya'nın 15 yaşında hiçbir şey bilmeden ticari hayatın içine sokulduğu görüşüne yer verilmişti.

Ajansın kötü niyetli olduğunu ileri süren Serenay Sarıkaya da bin TL’lik karşı tazminat davası açmıştı. Seranay’ın avukatı, bugün görülen duruşmada “Müvekkilim o dönem çocuk işçidir” savunması yaptı. Mahkeme davanın konusu itibarıyla görevsiz olduğunu belirterek, ticaret mahkemesinde görülmesine karar verdi.

11 YIL ÖNCEKİ İMZALAR DAVAYA KONU OLDU

Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketi 11 yıl önce Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken sözleşme imzaladı. Serenay Sarıkaya reşit olmadığı için sözleşmeyi, velisi olarak annesi Ümmühan Seyhan imzaladı.

Ajans ile 5 yıllık sözleme imzalayan Serenay Sarıkaya kısa sürede ünlendi. Sarıkaya’nın, Türkiye'de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağladığını ileri süren Esline Ajans'ın izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığını ileri sürerek yüzde 20 ajans hizmet bedelinin ödenmesini istedi. Esline Ajans hizmet bedelini ödemeyen Sarıkaya'ya sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle üç yıl önce 3 bin 500 TL tazminat isteyerek dava açtı.

SARIKAYA DA KARŞI DAVA AÇTI

Serenay Sarıkaya da ajansın kötü niyetli olduğunu ileri sürerek çalıştığı işlerden alacağı olan 1000 TL'yi tahsil etmek adına hakları saklı kalmak üzere karşı dava açtı.

“15 YAŞINDA BU HAYATIN İÇİNE SOKULDU”

İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda Sarıkaya'nın 15 yaşında hiçbir şey bilmeden ticari hayatın içine sokulduğu görüşüne yer verildi. Raporda ayrıca ajansın ‘Türkiye'de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlamıştır’ iddiasına karşı 15 yaşında ‘manken’ olarak sözleşme yapılan Sarıkaya'nın mankenlik eğitiminden geçtiğini gösteren bilgi ve belgeye de rastlanmadığı belirtildi.

MEYVELERİNİ TOPLUYOR

Bugün görülen davaya ise tarafların avukatları katıldı. Esline Ajans’ın avukatı “Serenay Sarıkaya küçük yaşta bu işe başladığını, meyvelerini topladığını kabul etmektedir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz” dedi.

ÇOCUK İŞÇİDİR

Seranay Sarıkaya’nın avukatı da bilirkişi raporunda; 15 yaşında bir çocuğa imzalatılan sözleşmenin ağır olduğunun vurgulandığını belirtti. Seranay Sarıkaya’nın o dönem çocuk işçi olduğnu belirten avukat Filiz, “Zorla çalıştırılamaz sözleşme geçersizdir” dedi.

Mahkeme davanın konusu gereği görevinin dışında olduğunu, ticaret mahkemelerinin görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Şimdi taraflar davanın kaldığı yerden devam etmesi için İstanbul Ticaret Mahkemelerine başvurmaları gerekiyor.