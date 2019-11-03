Serenay Sarıkaya’nın ‘Ayak bileği erimiş’

Geçen sezon başarılı bir performans sergileyen ve kendisinden söz ettiren Serenay Sarıkaya bu sezon yine sahne üzerinden sevenleriyle buluşuyor. Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız ve Enis Arıkan gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Serenay Sarıkaya oyunun kulisinde çektiği bir selfieyi hesabından paylaştı. Sarıkaya, çektiği fotoğraf üzerinden sevenlerini oyununu izlemeye davet ederken fotoğrafına ‘Kulis halleri’ notunu düştü.

DİKKATLİ TAKİPÇİLERİNDEN KAÇMADI

Sarıkaya’nın kulisten paylaştığı kareyi dikkatle inceleyen takipçileri bu fotoğrafta photoshop olduğunu iddia etti ve herkesin dikkatini Serenay’ın ayak bileğine dikkat çekerek ‘Ayak bileği erimiş’ şeklinde yorumlar yaptılar.