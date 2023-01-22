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Şahmaran’ın Şahsu’su Serenay Sarıkaya’nın ayakları olay oldu

'Şahmaran' dizisindeki 'Şahsu' rolüyle adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanma: 12:04 - 22 Ocak 2023 Güncellenme:
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Şahmaran’ın Şahsu’su Serenay Sarıkaya’nın ayakları olay oldu

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in başrolünü oynadığı ‘Şahmaran’ dizisi geçen gün Netflix’te yayınlanmaya başladı.

Dizi kısa sürede Twitter’da gündem olurken Sarıkaya’nın bir sahnede görünen ayakları ise olay oldu.

Ayakları olduğundan daha büyük görünen Sarıkaya’ya sosyal medya kullanıcıları “Ayak değil palet” yorumunda bulundu.

Oyuncunun ayakları hakkında olumsuz yorum yapanlara da kimi kullanıcılar tepki gösterdi.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce de ayaklarının büyüklüğü ile gündem olmuştu.

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