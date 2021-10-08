Serenay Sarıkaya’nın isteği Kerem Bürsin’i çıldırttı iddiası!

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, dört yıl süren ilişkilerini 2019'da sonlandırma kararı almıştı. Eski aşıkların ayrılık nedeniyle ilgili yıllar sonra bir iddia ortaya atıldı.

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Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bursin’in 2019 yılında Serenay Sarıkaya ile aşkının neden bittiği hep merak konusu olmuştu.

İtalya’da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan magazin sitesi Chiecosa’da yer alan habere göre, Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya’ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti.

Ancak Sarıkaya’nın evlenmek için bir şartı vardı.

Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya’nın bu isteği Bürsin’i çileden çıkarttı ve çift ayrılık kararı aldı.

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