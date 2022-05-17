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Serenay Sarıkaya’nın lansman stili olay oldu

Reklam yüzü olduğu jean markasının lansmanına katılan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın stili sosyal medyada olay oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:11 - 17 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Serenay Sarıkaya’nın lansman stili olay oldu

Serenay Sarıkaya, uzun süredir reklam yüzü olduğu bir jean markasının yeni koleksiyonu için düzenlenen lansmana katıldı.

29 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından lansman fotoğraflarını paylaşarak stiliyle dikkat çekti.

Lansmanda mini kot etek ve büstiyer giyen Serenay Sarıkaya’nın başındaki ilginç saç aksesuarı sosyal medyada olay oldu.

Oyuncuyu beğenen kadar eleştirenler de oldu.

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