Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali dikkat çekti
1 Temmuz’da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra Instagram’dan paylaştı.
SIFIR MAKYAJ SERENAY
Sarıkaya’nın son sosyal medya paylaşımı ise menajeri Ayşe Barım için oldu. Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım’ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Seranay’ın makyajsız olması hayranlarının gözünden kaçmadı. Serenay Sarıkaya’nın sıfır makyaj fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı!