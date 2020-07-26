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Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali dikkat çekti
Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali dikkat çekti
Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz'la ayrıldığı iddialarına "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek isyan etmişti.
Magazin 26 Temmuz 2020 - 09:48

1 Temmuz’da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra Instagram’dan paylaştı.

SIFIR MAKYAJ SERENAY

Sarıkaya’nın son sosyal medya paylaşımı ise menajeri Ayşe Barım için oldu. Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım’ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Seranay’ın makyajsız olması hayranlarının gözünden kaçmadı. Serenay Sarıkaya’nın sıfır makyaj fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı!

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