Serenay Sarıkaya’nın Maldivler tatili devam ediyor

Komedyen Cem Yılmaz’la geçirdiği ayrılık sürecinden sonra Maldivler’e tatile giden oyuncu Serenay Sarıkaya, iki gündür sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

KIRMIZI MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Sarıkaya, bugün de yaptığı paylaşımda kırmızı mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun pozları 1 saat içinde 280 binden fazla beğeni aldı.

DEMET AKALIN: FOTOĞRAFLARINI KİM ÇEKİYOR?

9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram’dan açıklama yazmadan paylaşım yapan oyuncuya en ilginç yorum şarkıcı Demet Akalın’dan geldi. Sarıkaya’nın pozlarına sessiz kalamayan Akalın, “Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby” yorumunu yaptı.

“ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM”

Serenay Sarıkaya dün de paylaştığı fotoğrafına Cennetten Çiçek’ şarkısının “Acılara yürüyor korkmuyorum” dizelerini yazmıştı. Oyuncunun paylaşımı 443 binden fazla beğeni almıştı.

HAYATINDA KİMSE YOK!

Serenay Sarıkaya, geçen günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen ‘barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, “Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen” şeklinde konuşmuştu.