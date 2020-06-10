Serenay Sarıkaya’nın mesajları ifşa oldu

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın beraber olduğu fotoğraflarına sürekli olarak yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, Sarıkaya ile olan mesajlarını ifşa etti.

2020 yılının bomba aşkı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, magazin gündeminin dilinden düşmüyor. Sosyal medyada artık beraber fotoğraf paylaşmaya başlayan ünlü çift, magazin basının yakın takibinde. Bir sosyal medya kullanıcısı ikilinin hiçbir fotoğrafını kaçırmadan, sürekli yorumladı. Sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın fotoğrafına “Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki” yorumunu yaptı.

“ŞANSINI ZORLUYORSUN”

Sosyal medya kullanıcısının yorumu üzerine Serenay Sarıkaya, ”Alp şansını çok mu zorluyorsun?” mesajını attı. Alp isimli sosyal medya kullanıcısı ise ”Abuuuv nasıl bir şans?” cevabını verince ise Sarıkaya, ”Böyle bir şans” yazdı.

Serenay Sarıkaya’nın mesajı üzerine ”Merak ettim umarım güzel bir şeydir” mesajını atan Alp isimli kullanıcıyı, Sarıkaya sosyal medya hesabından engelledi.