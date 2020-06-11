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Serenay Sarıkaya’nın Netflix ile anlaştığı iddia edildi
Serenay Sarıkaya’nın Netflix ile anlaştığı iddia edildi
Son dönemde dizi sektöründe Serenay Sarıkaya'nın Netflix ile el sıkıştığı ve yapılan işbirliğinin gizli tutulduğu iddia edildi.
Magazin 11 Haziran 2020 - 13:12

Bir süredir ekranlardan uzak duran Serenay Sarıkaya’nın Netflix ile anlaştığı ve projenin gizli tutulduğu iddia edildi.

İddialara göre, proje arayan ancak henüz beğendiği bir senaryo çıkmayan Sarıkaya’ya birkaç proje birden sunuldu. tv100’ün haberine göre, Rise of Empires: Ottoman adlı mini belgeseli yapan Los Angeles merkezli Karga Seven Pictures’ın yine Netflix için hazırladığı, “Pera Palas’ta Gece Yarısı” kitabından uyarlanacak olan dizi için Sarıkaya’ya teklif gönderdiği öğrenildi.

Osmanlı’nın Cumhuriyet’e geçiş sürecinde geçen ve kod adı Pera olan diziyi Emre Şahin’in yöneteceği, senaryoyu ise Elif Usman’ın yazacağı konuşuluyor. Pera Palas’ta Gece Yarısı, İstanbul’un imparatorluğun başkentinden küresel bir şehre dönüşümünü anlatıyor.

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