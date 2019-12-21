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Serenay Sarıkaya’nın prova heyecanı
Serenay Sarıkaya’nın prova heyecanı
Son zamanların başarılı ve beğenilen kadın oyuncularından olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Aralık 2019 - 09:19

Erken saatlerde AVM’ye gelen Sarıkaya, Alice ekibi ve PSM yönetimi ile birlikte bir restoranda uzun süren toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında provaya giden Serenay Sarıkaya’nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Sarıkaya, “sabah toplantımız vardı. Şimdi de provaya gidiyoruz. Akşama da sahnemiz var. Toplantı biraz uzun sürdüğü için provaya yetişmem lazım. Kusura bakmayın. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Umarım herkes için huzur barış ve sağlık dolu bir yıl olur.” açıklamasında bulundu. Serenay Sarıkaya’nın siyahlar içindeki sade şıklığı ise göz kamaştırdı.

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