Serenay Sarıkaya’nın son paylaşımı olay oldu

Serenay Sarıkaya, önceki gün sosyal medya hesabına çoklu fotoğraf yükledi. Oyuncunun ayna önündeki selfie'leri hayranları tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı. Sarıkaya'nın takipçileri yorumlarda oyuncunun ayaklarının büyüklüğünü tartışması ise en dikkat çekici detaydı.

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Oyuncu Serenay Sarıkaya, ‘Şahmeran’ adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana’da bulunuyor.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sarıkaya, son gönderisiyle yine olay oldu.

Instagram hesabına çoklu fotoğraf yükleyen Serenay Sarıkaya’nın iki pozu çok dikkat çekti.

Bunlardan birisi ceketinin altına sütyen takmadığı pozu olurken diğeri ise Sarıkaya’nın ayaklarının büyüklüğü oldu.

Sarıkaya’nın büyük ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Takipçileri 29 yaşındaki oyuncunun fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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