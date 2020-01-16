Serenay Sarıkaya’yı gülümseten soru

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bursin ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu duyunca gülümsemekle yetindi.

Serenay Sarıkaya’nın adı bir süredir usta komedyen Cem Yılmaz’la anılıyordu. Cem Yılmaz’la ilişkisi olup olmadığı sorulan Sarıkaya, bugüne kadar konuyla ilgili konuşmadı. Sarıkaya, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Uzun beyaz montu ve makyajsız haliyle dikkat çeken Sarıkaya’ya muhabirler yine Cem Yılmaz ile ilişkisi olup olmadığını, ayrıca Karakomik Filmler 2’nin galasına katılıp katılmayacağını sordu. Güzel isim, bu soruları da yanıtsız bıraktı. Ağzını bıçak açmayan Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bursin’in adını duyunca ise gülümsedi.

Sarıkaya’nın eski sevgilisi Kerem Bursin’le köpekleri için hala görüştüğü iddia ediliyordu.