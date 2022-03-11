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Serenay Sarıkaya’ya kâbusu yaşatmıştı! Akıl sağlığı raporu tamamlandı

İstanbul Etiler'de oyuncu Serenay Sarıkaya'yı evine girerken taciz eden 26 yaşındaki T. D.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.

Yayınlanma: 12:23 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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Serenay Sarıkaya’ya kâbusu yaşatmıştı! Akıl sağlığı raporu tamamlandı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler’deki evine girerken takıntılı hayranı T. D. tarafından saldırıya uğramıştı. Şikayet üzerine gözaltına alınan T. D., emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek “Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum” demişti.

İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen T.D’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

1 ay gözlem altında tutulan T.D.’nin, akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.

DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı’na gönderilmesine hükmetti.

Serenay Sarıkaya ile halen gözlem altında tutulan T. D.’nin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşma isteyip istemediği sorulacak. Taraflar uzlaşırsa dava açılmayacak. (DHA)

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