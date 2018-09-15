Serenay’ın bacakları yağmur tweetinin önüne geçti

Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından İstanbul'u esir alan yağmurla ilgili bir paylaşımda bulundu ancak yorumlar bacakları hakkında oldu.

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En son “Fİ” dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha kendisinden söz ettirdi. Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Yağmura yakalanmadan 5 dakika önce” notunu yazdı.

Güzel oyuncunun paylaşımı bir kaç saat içinde 400 bine yakın beğeni aldı.

Şimdilerde ‘Yaşamayanlar’ adlı dizinin kadrosunda bulunan sevgilisi Kerem Bursin ile mutlu bir beraberlik yaşayan Sarıkaya’nın kareleri çok konuşulurken binlerce beğeni ve yorumdan öne çıkanlar gözlüğü ve bacakları hakkında yapılanlar oldu.



