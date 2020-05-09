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Serenay’ın bol ‘eee’li konuşması
Serenay’ın bol ‘eee’li konuşması
Şimdilerde Cem Yılmaz ile birlikte olan Serenay Sarıkaya'nın katıldığı bir canlı yayındaki bol 'eee'li konuşması sosyal medyanın konusu oldu.
Magazin 9 Mayıs 2020 - 13:52

Geçen yılın sonlarında başlayan aşkları dolu dizgin devam eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, karantina günlerinde bile kendilerine fırsat yaratıp bir araya geliyor. Yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile aşklarını gözler önüne seren ikiliden Serenay Sarıkaya katıldığı bir sosyal medya canlı yayını ile gündeme geldi.

 

Katıldığı canlı yayındaki bol “eeee”li konuşması eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetilen Serenay Sarıkaya sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.

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