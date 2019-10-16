Şerif Sezer kimdir? Şerif Sezer nereli ve kaç yaşında?

Şerif Sezer, 1943 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Bir Günün Hikayesi isimli sinema filmi ile geçen Şerif Sezer hakkında merak edilenler haberimizde... Şerif Sezer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Nefise karakterini canlandıran Şerif Sezer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Şerif Sezer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ŞERİF SEZER KİMDİR?

Şerif Sezer, 1943 yılında Bursa Mudanya’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunudur. Mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaya başlamıştır.

Kameralar karşısına ilk kez Bir Günün Hikayesi adlı sinema filminde canlandırdığı Emine karakteri ile geçen Şerif Sezer, 1971 senesinde Azmi Arna ile evlenmiştir. Sezer’in bu evliliğinden Deniz Arna isminde bir kızı vardır.

Aynalı Tahir, Üç Yapraklı Yonca, Dedemi Evlendirirken, Vasiyet, Asmalı Konak, Kampüsistan, Çemberimde Gül Oya, Beyaz Gelincik, Kabuslar Evi, Yersiz Yurtsuz, Sınıf, Kül ve Ateş, Ateşe Yürümek, Hanımeli Sokağı, Anneler ve Kızları, Karagül ve Gülizar gibi projelerde yer alan Şerif Sezer şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Nefise karakterine hayat vermektedir. Şerif Sezer, 1.72 metre boyunda, 63 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

1998 – 10. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Hamam

1988 – 1. Ankara Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu – Her Şeye Rağmen

2006 – 25. İstanbul Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Babam ve Oğlum

2004 – 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mustafa Hakkında Her Şey

2005 – 27. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Babam ve Oğlum

2008 – 3. Uluslararası Dadaş Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Ulak

Şerif Sezer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Adım Melek (Nefise) (TV Dizisi)

2019 – Yüzleşme (Bibi) (TV Dizisi)

2019 – Verda (Güler) (TV Dizisi)

2019 – Masal Çiçeği (TV Dizisi)

2019 – Kızım Gibi Kokuyorsun (Emine) (Sinema Filmi)

2018 – Çocuklar Sana Emanet (Zişan Nine) (Sinema Filmi)

2018 – Gülizar (Hayriye) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Kırmızısı (Sinema Filmi)

2015 – Memleket (Koca Nene) (Sinema Filmi)

2014 – Kuzu (Leyla) (Sinema Filmi)

2013-2015 – Karagül (Kadriye) (TV Dizisi)

2012 – Dila Hanım (Melek) (TV Dizisi)

2011 – Yangın Var (Sevgi) (Sinema Filmi)

2011 – Toprağa Uzanan Eller (Şaheste) (Sinema Filmi)

2011 – Sen De Gitme (Emine) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

2011 – Anneler ile Kızları (Seher) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yer Gök Aşk (Nedret) (TV Dizisi)

2010 – Sultanın Sırrı (Nazmiye) (Sinema Filmi)

2010 – 2012 – Lale Devri (Nedret) (TV Dizisi)

2010 – Hanımeli Sokağı (Cahide) (TV Dizisi)

2010 – Ateşe Yürümek (Nimet) (TV Dizisi)

2009 – Kül ve Ateş (Hacer) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Gülistan) (Sinema Filmi)

2009 – Deli Deli Olma (Popuç) (Sinema Filmi)

2008 – Sınıf (Hamiyet) (TV Dizisi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Meryem) (TV Dizisi)

2007 – Ulak (Esma) (Sinema Filmi)

2006 – Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar (Sevil) (TV Dizisi)

2005 – Kırık Kanatlar (Sakine) (TV Dizisi)

2005 – Beyaz Gelincik (TV Dizisi)

2005 – Babam ve Oğlum (Gülbeyaz) (Sinema Filmi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Sultan) (TV Dizisi)

2004 – Kayıp Aşklar (Hüsniye) (TV Filmi)

2003 – Mustafa Hakkında Herşey (Mukadder) (Sinema Filmi)

2003 – Kampüsistan (TV Dizisi)

2003 – Asmalı Konak – Hayat (Kader) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Kader) (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (Cemile) (TV Dizisi)

2001 – Oyun (TV Filmi)

2001 – O da Beni Seviyor (Selma) (Sinema Filmi)

2000 – Dedelerimi Evlendirirken (TV Filmi)

1999 – Güvercin (Semra) (TV Filmi)

1998 – Üç Yapraklı Yonca (Şerif) (TV Dizisi)

1998 – Nisan Çocukları / Aprilkinder (Sinema Filmi)

1998 – Nisan Çocukları (Anne) (Sinema Filmi)

1998 – Aynalı Tahir (Kadir’in Annesi) (TV Dizisi)

1997 – Hamam (Perran) (Sinema Filmi)

1993 – Hoşçakal Umut (Algüz) (Sinema Filmi)

1992 – Kurşun Adres Sormaz (Gülbeden) (Sinema Filmi)

1990 – Perili Köşk (TV Dizisi)

1990 – Camdan Kalp (Kiraz) (Sinema Filmi)

1988 – Herşeye Rağmen (Sinema Filmi)

1988 – Av Zamanı (Zühre) (Sinema Filmi)

1983 – Yusuf İle Züleyha (Züleyha) (TV Filmi)

1982 – Hakkari’de Bir Mevsim (Zazi) (Sinema Filmi)

1981 – Yol (Zine) (Sinema Filmi)

1980 – Bir Günün Hikayesi (Emine) (Sinema Filmi)