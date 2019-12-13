Serkan Altıntaş kimdir? Serkan Altıntaş nereli ve kaç yaşında?

Serkan Altıntaş, 1983 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de isimli sinema filmi ile yaşayan Serkan Altıntaş hakkında merak edilenler haberimizde... Serkan Altıntaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Yaman Özsoy karakterini canlandıran Serkan Altıntaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serkan Altıntaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERKAN ALTINTAŞ KİMDİR?

Serkan Altıntaş, 30 Haziran 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk kez Karadayı dizisi ile ekran karşına geçen Serkan Altıntaş, Uçurum, Bugünün Saraylısı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kalbimdeki Deniz, Keşif, ve Merhaba Güzel Vatanım gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Yaman karakterine hayat veren Serkan Altıntaş, 1.82 metre boyunda, 74 kilo ve Yengeç burcudur.

Serkan Altıntaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Merhaba Güzel Vatanım (Ahmet Ümit) (Sinema Filmi)

2019 – Azize (Yaman) (TV Dizisi)

2018 – Keşif (Salih) (Sinema Filmi)

2018 – Kapan (I) (Sinema Filmi)

2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (Ali) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İsmail) (TV Dizisi)

2013-2014 – Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Arif) (TV Dizisi)

2012-2013 – Karadayı (TV Dizisi) (TV Dizisi)

2012 – Ferahfeza (Hakan) (Sinema Filmi)

2010 – Tek Türkiye (Bahoz Ali) (TV Dizisi)

2009 – Nefes: Vatan Sağolsun (Asteğmen) (Sinema Filmi)

2007 – Kelebek Çıkmazı (Küçük Aras) (TV Dizisi)

2004 – Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi)