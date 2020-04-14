Serkan Altunorak’tan soyguncu göndermesi!

Oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'banka soyguncusu' göndermesinde bulundu. Virüs nedeniyle ağzını kapatan ve siyah bir de gözlük takan oyuncu esprili bir paylaşımda bulundu.

Ev karantinası günleri devam ederken, ihtiyaçları dolayısıyla dışarıya çıkmak zorunda kalanlar da son derece dikkatli bir şekilde giyiniyor. Virüs kapmamak adına ağzını, burnunu, ellerini ve hatta gözlerini de koruma altına alan insanlar böylelikle önlemlerini almış oluyor.

Oyuncu Serkan Altunorak da bankaya giderken bu tarz giyindi ve yolda yürürken çektiği selfie üzerinden kovboy filmlerindeki banka soyguncularına göndermede bulunarak şunları yazdı:

“Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam”