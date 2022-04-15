Serkan Çağrı’nın Samsak Döveci suçlamalarına Elif Buse Doğan’dan cevap

Son günlerin popüler türküsü Samsak Döveci, türküyü birlikte yorumlayan ancak daha sonra ayrı ayrı yayınlayan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında krize neden oldu.

Sozcu.com.tr

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TRT Müzik’te yayınlanan ‘Nefesten Sese’yi birlikte sunan şarkıcı Elif Buse Doğan ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Kütahya yöresinden ‘Samsak Döveci’ adlı türküyü programlarında seslendirdi. Türkü, ‘langıdı lang lang’ sözleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ancak türkü, Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında bir krize neden oldu. Doğan’ın türküyü tek başına seslendirip tekli olarak çıkarmasına Çağrı tepki gösterdi. Ardından Çağrı da, türküyü kendi ekibiyle yeniden çalarak başka bir soliste söyletti ve bu şekilde dijital platformlarda paylaştı.

Çağrı konuyla ilgili olarak, “Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mâl etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım” diyerek tepki gösterdi.

“HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM”

Elif Buse Doğan da gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından yaptığı açıklamada haksız yere hedef gösterildiğini, aslında türküyü beraber çıkarma kararı aldıklarını ve tüm düzenlemeler bittikten sonra Çağrı’nın vazgeçtiğini duyurdu.

“Birlikte hazırladığımız single ortada duruyorken kendisi eseri başkalarına okutarak 1 Nisan’da single olarak çıkarmıştır. Ardından gazetelere ‘Buse türküyü kendine mâl etmeye çalıştı’ diyerek nasıl tezat bir durumun içine sokmaktadır, hayretler içerisindeyim” diyen Doğan, “Herkesin bin bir tane derdinin olduğu bu dönemde böyle komik bir şeyin içine çekilip, sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim” notuyla açıklamasını sonlandırdı.

ELİF BUSE DOĞAN’IN AÇIKLAMASININ TAMAMI:

Elif Buse Doğan, birlikte çıkaracakları tekli için hazırlanan basın bültenlerini ve kapak fotoğrafını da paylaştı:

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