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Serkan Çayoğlu: Hiç yapmadığımız şeyleri yaptık
Serkan Çayoğlu: Hiç yapmadığımız şeyleri yaptık
Oyuncu Serkan Çayoğlu, önceki gün gittiği bir kuaför çıkışında görüntülendi. Karantina sürecinde pek kuaföre gidemediğini belirten oyuncu, saç, sakal tıraşı ve bakım yaptırdı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Haziran 2020 - 09:50

Yaşanan pandemi sürecinde yeni dizisinin yayına girememesi hakkında konuşan Çayoğlu, “Bu durum tabi ki hepimizi çok üzdü, ancak sağlık her şeyden önce gelir” dedi. Tatil planının olmadığını belirten Çayoğlu, “Bu yıl tatil planım yok, zaten pandemi döneminde hep evdeydim. Hiç yapmadığımız şeyleri yaptık, demek ki insan her yapabiliyormuş. Kendimiz için bir taraftan da güzel oldu” dedi.

Pandemi boyunca sevgilisi Özge Gürel ile pek dışarı çıkamadıklarını belirten oyuncu, “Özge’nin de kendi dizisi başladı, o yüzden pek görüşme fırsatımız olmuyor. Sadece evde görüşebiliyoruz” dedi.

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