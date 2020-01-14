Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel alışveriş yaptı

Uzun süredir birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Çayoğlu yeni projesinden bahsederken, Gürel ise yeni projesi olmadığını söyledi.

Uzun zamandır aşk yaşayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da objektiflere yansıdı. Başbaşa alışveriş turuna çıkan çift, ayaküstü kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi. Çayoğlu “Yeni dizimiz yakında başlayacak bunun için hazırlanıyorum seyirci ile bulaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz” derken, Gürel ise “Benim henüz bir projem yok ama Serkan’nın projesi için bende çok heyecanlıyım elimden geldiği kadar yanında olmaya, destek olmaya çalışıyorum” diyerek sevgilisine destek verdi.