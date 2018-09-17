Serkan Kaya: Demet bana kırılmaz

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Kaya yakında televizyon programı ile ekranlarda olacağının müjdesini verdi. Muhabirlerin program hakkındaki sorularına, “Yıllardır verimli olabilmek adına devam ettik, yakında bir televizyon programımız olabilir. Ama şimdi detaylarını anlatamam, ama ancak sahnelerin tozunu yuttuk televizyonun tozunuda yutmaya hazırlanıyoruz” diyerek yeni projesi hakkında ser verdi sır vermedi. Kaya Popçuların arabesk müzik okuması ve yakın arkadaşı Demet Akalın'ın boşanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“ARABESK MÜZİK SES İSTER”

Serkan Kaya pop müzik sanatçılarının arabesk okumasıyla ilgili sorulan sorulara, “Bazı popçu arkadaşlar arabesk müziği sündürüyorlar sesleri yetmiyor, Çünkü arabesk müzik zor müziktir name ister, ses rengi ister insanların alıştıkları bir ses tınısı var onu severler. Onlar da okuyabilir ama bazıları çok sündürüyor ben de bunu arabesk müziğe hakaret kabul ediyorum. Arabesk müzik poplaşacak bir tarz değil. Pop müzik name istemez meyanları daha çok azdır, arabesk müzik ses ister, yaşadığımız yörenin bize kattığı nameler vardır siz batıdan gelen arabeskçi duydunuz mu hiç, hep doğudan gelir” diyerek tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

“DEMET BANA KIRILMAZ”

Yakın arkadaşı Demet Akalın'ın boşanmasıyla ilgili konuşan Kaya, “İnanasım gelmiyor, çok mutlu bir çiftti… Demet gerçekten canım ciğerim Okan da arkadaşım, Demet'e sadece mesaj atabildim arayamadım, Demet aramadım diye bana kırılmaz, zannetmiyorum. Demet deli doludur saman alevi gibidir, bunlar geçer, mühim olan o değil önemli olan yuvalarını kurtarmalarıdır” dedi.