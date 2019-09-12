Serkan Keskin kimdir? Serkan Keskin nereli ve kaç yaşında?

Serkan Keskin, 1977 doğumludur. Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile fenomen olan Serkan Keskin hakkında merak edilenler haberimizde... Serkan Keskin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde, Ufuk karakterini canlandıran Serkan Keskin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serkan Keskin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde ve Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi alan Keskin, 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'a katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Serkan Keskin 2003'te yayınlanmaya başlayan Çaylak isimli dizi ile ilk kez kameralar karşısına geçti. Daha sonra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Özellikle, 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı “İsmail Abi” karakteri ile fenomen oldu ve bu dizide göstermiş olduğu oyunculuk performansından dolayı 32. İsmail Dümbüllü ödülünü aldı.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Doktor Ufuk Damar karakterine hayat veren Serkan Keskin, 1.70 metre boyunda 95 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2018 – Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri – En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu

2015 – 20. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – İtirazım Var

2014 – 33. İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – İtirazım Var

2014 – 51. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – İtirazım Var

2014 – 21. Altın Koza Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Silsile

2012 – 32. İsmail Dümbüllü Ödülü

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2017 – Akşam Yemeği – Semaver Kumpanya

2017 – Semaver ve Kumpanya – Semaver Kumpanya

2016 – İçerdekiler – Semaver Kumpanya

2016 – Cimri – Semaver Kumpanya

2015 – Kuşlar – Semaver Kumpanya

2013 – Bir İnfazın Portresi – Semaver Kumpanya

2012 – Metot (oyun) – Semaver Kumpanya

2010 – Titus Andronicus – Semaver Kumpanya

2009 – Lursin Sokağı Cinayeti – Semaver Kumpanya

2008 – Cesaret Ana ve Çocukları – Semaver Kumpanya

2007 – Semaver ve Kumpanya – Semaver Kumpanya

2006 – Chamaco – Semaver Kumpanya

2006 – Fırtına (oyun) – Semaver Kumpanya

2005 – Süleyman ve Öbürsüler – Semaver Kumpanya

2004 – Mucizeler Komedisi – MOS Yapım

2003 – Murtaza (oyun) – Semaver Kumpanya

2002 – Onikinci Gece – Semaver Kumpanya

2002 – Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) – Semaver Kumpanya

2002 – Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) – Semaver Kumpanya

2001 – Bir Şehnaz Oyun – İzmit Şehir Tiyatrosu

2000 – Cimri – İzmit Şehir Tiyatrosu

1999 – Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası – İzmit Şehir Tiyatrosu

1998 – Hakimiye Milliye Aşevi

Serkan Keskin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Aile Hikayesi (Doktor Ufuk) (TV Dizisi)

2018 – Kronoloji (Ayhan) (Sinema Filmi)

2018 – Kelebekler (Muhtar)(Sinema Filmi)

2018 – Güven (Komiser) (Sinema Filmi)

2018 – Ahlat Ağacı (Süleyman)(Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (TV Dizisi)

2017 – Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

2017 – Masum (Taner)(TV Dizisi)

2017 – Cingöz Recai (Sadri)(Sinema Filmi)

2016-2017 – Hayat Şarkısı (Psikolog)(TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Faruk)(Sinema Filmi)

2015 – Tereddüt (Elmas’ın Kocası)(Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2. Sezon (Nefi)(TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Enis)(Sinema Filmi)

2015 – Beş Kardeş (Sait) (TV Dizisi)

2014 – İtirazım Var (Selman Bulut) (Sinema Filmi)

2014 – Silsile (Cihan) (Sinema Filmi)

2014 – Limonata (Sinema Filmi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Dündar) (Sinema Filmi)

2013 – Ben de Özledim (Serkan) (TV Dizisi)

2012 – Yabancı (Ali) (Sinema Filmi)

2012 – F Tipi Film (Sinema Filmi)

2011 – Yeraltı (Tarık) (Sinema Filmi)

2011-2012 – Leyla ile Mecnun (İsmail) (TV Dizisi)

2011 – Eylül (Namık) (Sinema Filmi)

2010 – Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2010 – Takiye: Allah’ın Yolunda (Kenan) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (TV Dizisi)

2010 – Deli Saraylı (Arabacı Mazhar) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (İsmail) (TV Dizisi)

2010 – Av Mevsimi (Adli Tıp Doktoru) (Sinema Filmi)

2009 – Vavien (Süleyman’ın Fedaisi) (Sinema Filmi)

2009 – Pus (Muhittin) (Sinema Filmi)

2009 – Kosmos (Kahveci) (Sinema Filmi)

2009 – Ey Aşk Nerdesin (Ferhat) (TV Dizisi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (İdris) (TV Dizisi)

2008 – Mert İle Gert (Bahri) (TV Dizisi)

2008 – Güneşin Oğlu (Serkan) (Sinema Filmi)

2008 – Derdest (Okan Taşkın) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Engin) (Sinema Filmi)

2007 – Sonbahar (Mikail) (Sinema Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 – Çinliler Geliyor (Asım) (Sinema Filmi)

2005 – Şaşkın (Recai) (Sinema Filmi)

2005-2006 – Hırsız Polis (Bünyamin) (TV Dizisi)

2004 – Sevinçli Haller (TV Dizisi)

2004 – Korkuyorum Anne (Kapıcı) (Sinema Filmi)

2004 – Kalbin Zamanı (Tonguç) (Sinema Filmi)

2004 – Gönül Yarası (Taksi Şoförü) (Sinema Filmi)

2003 – Çaylak (TV Dizisi)