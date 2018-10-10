Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavgası: Sigarayı üzerine atınca…

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ve şarkıcı Sinan Akçıl bir doğum günü partisi için gittikleri mekanda birbirine girdi.

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Hollywood yıldızı Kristanna Loken’ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi sonrasında tartışmaya başladı. Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat içeriye alınan muhabirler için, “Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın” şeklinde bir çıkışta bulundu. Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere sert tepki gösteren Midyat’a, Sinan Akçıl müdahale etti. İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl'ın üzerine atınca işler kontrolden çıktı. İkili arasında yaşanan gerginlik, mekanın güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yaşanan olayın ardındın ikili mekandan uzaklaştırıldı.