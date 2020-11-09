Sermiyan Midyat’a 8 yıla kadar hapis istemi

Birlikte yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darbederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın arkadaş oldukları, aynı evde oturdukları, 16 Nisan’da Midyat’ın sebepsiz yere Yaşar’a bağırarak küfür ve hakaret ettiği anlatıldı. Midyat’ın genç kadını “Bu evden gidemezsin” diyerek tehdit ettiği de belirtildi.

İddianamede, Sevcan Yaşar’ın 4 Mayıs 2020’de ise evden ayrılmak üzere eşyalarını topladığı sırada Sermiyan Midyat’ın “Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım sana. Aynı sektördeyiz, iş bulamayacaksın” diyerek tehdit ettiği iddia edidli.

“BURADAN SENİN CESEDİN ÇIKACAK”

Sermiyan Midyat’ın kapıya doğru yöneldiği sırada genç kadını yerde sürüklediği, birçok kez tekme ve yumruk attığı belirtildi. Sevcan Yaşar’ın bağırarak komşularından yardım istediği ve Yaşar’ın daha önceden polisleri araması üzerine eve polislerin geldiği anlatıldı.

Karakolda ise Sermiyan Midyat’ın “Buradan senin cesedin çıkacak” ve “Benim adım Sermiyan Midyat, bu işin peşini bırakmayacağım, sizinle görüşeceğim, göreceksiniz” dediği iddialarına yer verildi.

Olayda Sevcan Yaşar’ın da Sermiyan Midyat’ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

Savcılık Midyat’ın “zincirleme hakaret”, “zincirleme tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Yaşar’ın ise “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.