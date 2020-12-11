Sermiyan Midyat’ın Sevcan Yaşar’ı darbettiği fotoğraflar dava dosyasında

Sevcan Yaşar’ı darbederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında Yaşar'ın darbedilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar’ı darbederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda dava dosyasına, Sevcan Yaşar’ın darbedildiği fotoğraflar ulaştı ve yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Yaşar’ın evine verilen hasar yer alırken, fotoğraflarda ise Yaşar’ın yüzünde ve vücudundaki morluklar dikkat çekiyor.

Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.

DURUŞMA 15 OCAK’TA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat’ın “zincirleme hakaret”, “zincirleme tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sevcan Yaşar’ın ise “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Ocak 2021 tarihine duruşma günü verdi. (İHA)

