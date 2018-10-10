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Sermiyan Midyat’tan ilk açıklama
Sermiyan Midyat’tan ilk açıklama
Oyuncu Sermiyan Midyat, instagram hesabından paylaştığı bir video ile şarkıcı Sinan Akçıl'la arasında yaşanan kavga konusuna son noktayı koydu.
Magazin 10 Ekim 2018 - 14:36

Bir doğum günü organizasyonu için aynı mekanda bir araya gelen oyuncu Sermiyan Midyat ve şarkıcı Sinan Akçıl geceyi tatsız bir şekilde bitirmiş. İşlerini yaptıktan sonra mekandan çıkmadıklarını iddia eden ve bundan rahatsızlık duyan Sermiyan Midyat ile şarkıcı Sinan Akçıl’ın kavga ettiği haberleri basına yansımıştı. Konunun tarafları mekan çıkışında olayın sıcaklığıyla açıklama yapmış olsa da Sermiyan Midyat yaşananların ardından bir de instagram videosu paylaşmayı tercih etti. İşte Midyat’ın o paylaşımı:

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