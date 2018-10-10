Sermiyan Midyat’tan şok suçlama: Evli kadınla flört etti, midesi nasıl kaldırıyor?

Sermiyan Midyat’tan şok suçlama: Evli kadınla flört etti, midesi nasıl kaldırıyor?

Oyuncu Sermiyan Midyat, şarkıcı Sinan Akçıl'la yaptığı kavga sonrasında açıklamalarda bulundu. Midyat geceyle ilgili olarak Akçıl'a şok suçlamalar yaptı.

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Hollywood yıldızı Kristanna Loken’ın doğum günü partisi için mekana gelen Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı.

Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, “Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın” dedi. Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat’a, Sinan Akçıl müdahale etti. Bu müdahale sonrasındaysa ortalık birbirine girdi. Mekan çıkışı konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan ikiliden Sermiyan Midyat’ın açıklamalarıysa son derece dikkat çekiciydi.

Akçıl’ı reklam yapmakla suçlayan Midyat, Loken’i kastederek “Evli kadınla flörtleşti, kocası buna nasıl izin verdi? Sinan’ın midesi bunu nasıl kaldırıyor?” şeklinde suçlamalarda bulundu.