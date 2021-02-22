Serpil Barlas’a acı veda…

Özellikle 1980’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan sanatçı Serpil Barlas, önceki gece Beşiktaş’taki evinde ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

Barlas’ın cenaze töreni bugün corona virüsü tedbirleri kapsamında Feriköy Mezarlığı’nda gerçekleşti. Törene Eşi Uğur Dikmen, kendisi gibi şarkıcı olan annesi Aysel İpar, yakınları ve sevenleri katıldı.

Şarkıcının cenazesi kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı’nda defnedildi.

“SINGLE HAZIRLIKĞI VARDI”

Eşinin bir süredir single hazırlığı içinde olduğunu söyleyen eşi Uğur Dikmen, “Amerika’dan geldiği zamandan beri bir ritim bozukluğu vardı. Çalışmalarına devam ediyordu. Oturuyorduk, çalışıyorduk sabaha kadar. Single hazırlığı vardı” dedi.

ANNESİNDEN ÖNCE ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Barlas’ın annesi Aysel İpar’dan önce sahneye çıkmaya başladığını ifade eden teyzesi Güngör Öner de, “Çok narin, çok hassas, kimseyi incitmezdi. Biraz içine kapanıktı. 16 yaşında falan başladı bu işe. Çok disipliniydi. Annem vefat ettiği zaman geldi. Tekrar gitmesi lazımdı Ankara’ya, ben de onunla beraber gitmiştim. Herkesin ona ne kadar saygı duyduğunu gördüm. 14 ay önce görüşmüştük en son. Hep telefonla görüşüyorduk. Ablam da onun gibi şarkıcı. Babamın da sesi güzeldi. Annesinden önce başladı Serpil şarkı söylemeye” ifadelerini kullandı. (DHA)

