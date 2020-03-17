Serra Yılmaz’dan Corona virüsü videosu geldi

Yaşantısını İtalya'da sürdüren ve Corona Virüsü salgını sonrası sağlık durumu ve yaşantısı merak edilen oyuncumuz Serra Yılmaz, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından genellikle projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmayı tercih eden ve genelde paylaşımlarında esprili bir dil benimseyen Serra Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hem İtalya’daki son durumu paylaştı hem de sevenleriyle haberleşti.

Çektiği videoda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, insanlardan izole bir yaşantı sürdürdüğünü ekledi ve İtalya’da da yaşantının karantina dolayısıyla son derece sakin bir şekilde devam ettiğini söyledi. İşte Serra Yılmaz’ın o paylaşımı: