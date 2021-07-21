Sertab Erener: 40 yıldır şarkı söylüyorum böyle heyecan yaşamadım

Sertab Erener Marmaris ve Datça’nın ardından Bodrum’da Antik Tiyatro’da konser verdi. Bin 700 kişinin izlediği konserde şarkı arasında konuşma yapan Erener “Bu yıl benim üçüncü konserim ve birkaç gün önce yaşadığım heyecanı tarif etmem imkansız. İnsan 40 yıldır şarkı söylüyor olsa bile, onun üzerine çalışmayınca kimliğini unutuyor. Ama bugün kendimizdeyiz. Kendimi en son elimde bez ev siliyor olarak bırakmıştım. O yüzden şükürler olsun ki sizlerleyiz. Konser boyunca kendinizi koruyun, maskelerinizi ne olur çıkarmayın. Sizi çok özledim, yeniden hoş geldin Bodrum” dedi.

Konserinin finaline doğru özel bir ricada bulunan ve ilçedeki temizlik etkinliklerine sık sık katılarak çöp toplayan Sertab Erener; ”Belediyede çalışan çok yakın arkadaşım var. Bakın çöp toplayanların bir derdi var. Ne olur elinizdeki çöpü, şişenizi küçük bir torbaya alıp buradan tertemiz ayrılırsanız çok mutlu olurum. Bu akşam bir şaşırsınlar” diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla Bodrum’a yerleştiğini de ifade eden Erener ”Yirmi yıl önce arkadaşlarımın tavsiyesi ile bir yatırım yapmıştım. Pandemi başladığından beri Bodrum’dayım. Tüm samimi dostlarım da burada. Artık sizlerden biri sayılırım.” sözleriyle kendini kırk yıllık Bodrumlu gibi hissettiğini dile getirdi.

İki saat süren konser performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Sertab Erener, sahneden seyircilerin tezahüratları eşliğinde indi.