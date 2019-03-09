Sertab Erener Ankaralı kadınlar için sahne aldı

Ömercan ALTAY



Binlerce kişinin izlemeye geldiği Sertab'ın Müzikali'nde Sertab Erener, 90’lar ve 2000’ler adını verdiği 2 bölümden oluşan müzikaliyle geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkılarını kadınlara armağan eden Erener, dans ekibiyle gerçekleştirdiği şovlarla da göz doldurdu. Söylediği her bir şarkının dönemine ve ruhuna ait 10 farklı kostüm giyen sevilen şarkıcı hem göze hem de gönüllere hitap etti.

