Sertab Erener: Hasta olduğumu hissediyorum

Şarkıcı Sertab Erener, eşi Emre Kula ile sosyal medya hesabından konser verdi. Salgın günlerini değerlendiren Erener, "Mutlu olmak için uğraşıyorum." dedi.

Corona virüsü nedeniyle evinde karantinada olan Sertab Erener, sürekli kendini hasta hissettiğini söyledi. Yeni albümünü bu ayın sonlarına doğru çıkarmayı planladığını belirten Erener, “Albümde 11-12 şarkı olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz.

Yalnız yaşayanlar, yalnızlığa alışanlar için bu dönem daha az sıkıntılı geçiyor. Mesela evde olmak benim hoşuma gidiyor. Çok üzülen, sevdiklerini kaybeden aileler de var. Sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor.” dedi.