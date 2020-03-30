Sertab Erener kimdir? Sertab Erener nereli ve kaç yaşında?

1980’li yılların sonlarına doğru Sezen Aksu’nun geri vokalistliğini yapmaya başlayan ve Aksu’nun desteğiyle çıkardığı albümlerle 1990’ların başında adını geniş kitlelere duyuran Sertab Erener hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sertab Erener kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

SERTAB ERENER KİMDİR?

Müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve besteci Sertab Erener, 4 Aralık 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Diyarbakır’lıdır. Annesinin ailesi Yugoslavya’daki savaştan kaçıp Ayvalık, Balıkesir’e yerleşmiştir. Serdar adında bir abisi vardır.

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladığı müzik eğitimine İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Gelecek vadeden bir sopranoydu. Altı yıllık eğitimin ardından profesyonel müzik kariyerine adım atan Sertab Erener, babasının söylediği Türk sanat müziği şarkılarını dinleyerek büyümüştü.

Sertab Erener, en büyük destekçilerinden biri olan Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparken, yine Aksu’nun desteğiyle 1992 yılında ilk albümü “Sakin Ol”u yayınladı. Aksu’nun prodüktörlüğünü de üstlendiği albüm, 950.000’lik resmi kayıtlı satışıyla, “En Çok Satan Albüm” olmayı başardı.

“Sakin Ol”un ardından, 1994 yılında “Lal” albümünü piyasaya çıkardı. “Lal”i, 1996’da “Sertab Gibi” izledi. Bu albüm toplamda 1,5 milyonluk bir satış rakamını yakaladı. 1999 yılında dördüncü albümü “Sertab”ı çıkaran Sertab Erener, müzik listelerinde 1 numaraya yükseldi. Piyasaya çıkışından 3 ay gibi kısa bir sürede 500.000 gibi bir satışa ulaşan bu albümüyle, Sony Music International tarafından platin plak ile ödüllendirildi.

Ricky Martin’le “Private Emotion -Come to me”yle düet yapan Sertab Erener, 2000 yılında da Yunan sanatçı Mando’yla birlikte “Aşk” single’nı çıkarttı.

Letonya’nın başkenti Riga’da 24 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 48. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye adına yarışan Sertab Erener ve ekibi, “Every Way That I Can” adlı parçasıyla 167 puan alarak birinci oldu.

Sertab Erener, 1986 yılında şarkıcı Levent Yüksel ile evlendi. 19 Haziran 1996 tarihinde boşandı. 1997 yılından beri şarkıcı sevgilisi Demir Demirkan ile birlikte olan Sertab Erener bu birlikteliğin sona ermesinin ardından 2015 yılında Emre Kula ile evlenmiştir.

Albümleri:

Kırık Kalpler Albümü – 2016

No Boundaries – 2004

Turuncu – 2001

Yeni – 2001

Bu Yaz – 2000

Sertab Erener – 1999

Sertab Gibi – 1997

Lâ'l – 1994

Sakin Ol – 1992