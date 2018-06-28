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Sertab Erener’e sağanak sürprizi
Sertab Erener’e sağanak sürprizi
Bursa'da düzenlenen bir festival kapsamında sahne alan Sertab Erener'in konserine, aniden bastıran sağanak yağmur damga vurdu.
Magazin 28 Haziran 2018 - 10:05

Binlerce kişi yağmurda sırılsıklam ıslanmalarına rağmen ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı. Şemsiyelerinin altında konser izleyen sanatseverler renkli görüntüler oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57.'si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali'nin 5’inci gecesinde ünlü popçu Sertab Erener sahne aldı.

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Kültürpak Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere binlerce Erener hayranı katıldı. Ünlü sanatçıyı izlemek isteyenler saatler öncesinden konser alanını doldurdu.

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