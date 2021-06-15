Sertab Erener’in köy hayatı

Pandemi nedeniyle Bodrum’da bir köye yerleşen Sertab Erener, bahçesinde ekin ekerken bir yandan da müzikle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan Gençlik ve Tarım Kampı’na açılmadan önce gidip lavanta bahçesini gezen, yörük çadırlarını inceleyen sanatçı, Tarım Müzes’ini de ziyaret etti.

Bodrumlu Erener, “Yıllarca yaşayabilecek bir okul açılışı olacak burada. Ülkenin gerçekten tarım konusunda çok büyük desteğe ihtiyacı var. Hem bilinçlendirme hem de tarımla ilgili bilgi sahibi olan insanların yetiştirilmesi çok önemli ve güzel bir adım. Pandemiden dolayı 1,5 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Farklı bir hayat yaşıyoruz. Evde seram var. Birçok bitki ile haşır neşir olduk. İstanbul’da doğdum. Bir şehir çocuğuyum ama yavaş yavaş öğreniyorum. Bazı insanlar uzaktır bu yaşantımdan ama doğaya, hayvanlara, bitkilere gönülden bağlıyım. Çok kirlenmiş şehirlerimiz. Dünyanın geldiği bu talan edilme noktası gerçekten benim her gün öfkelenmeme ya da acı çekmeme neden oluyor. Doğaya kendimizden daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız tek bir ev var o da bu dünya onu yok edersek biz de yok olacağız” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise tarım kampından bahsederek “Bodrum Belediyesi olarak 1 yıldır mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait olan 32 dönümlük arazide projelendirme ve uygulama çalışmalarını yapıyoruz. 32 dönümlük arazi üzerinde 6 dönemden oluşan bir gençlik tarım kampı icra edeceğiz. Her dönem 1 hafta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden gelecek olacak 30 gencimize tarım kampında eğitim vereceğiz. Bodrum’un diğer yüzünü göstereceğiz. Gençlerin tarıma ilgisini çekmek amacıyla böyle bir yol izlemeye karar verdik” diye konuştu. (İHA)



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