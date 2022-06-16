HAYAT
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Sertab Erener’in son hali şaşırttı

Sertab Erener, 23 yıl sonra yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim'in fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. 57 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Sertab Erener’in son hali şaşırttı

Sertab Erener, ‘Vur Yüreğim’ şarkısını 23 yıl sonra rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdi.

Erener önceki gün de 17 Haziran’da müzikseverlerle buluşacak olan şarkısının fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Erener’i görenler tanımakta güçlük çekti.

57 yaşındaki şarkıcının kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık dolgusu yaptırdığı konuşuluyor.

gözaltı Instagram Sertab Erener