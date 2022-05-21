Sertab Erener’le 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs coşkusu İstanbul Kartal'da düzenlenen Sertab Erener konseriyle devam etti.

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Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kartal’da devam ediyor. Kartal Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı program, DJ performansı ile başlayıp Sertab Erener konseri ile son buldu. Yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalarda gençler Erener’in şarkılarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Kartal Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan da katıldı.

BİR ÇARESİ BULUNUR ELBET, SİZ HİÇ MERAK ETMEYİN

Sertab Erener’i Türk halkıyla buluşturmanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erenerin Bir Çaresi Bulunur adlı şarkısına itafen, 2Bir çaresi bulunur elbet, siz hiç merak etmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. 19 Mayıs Atamızı Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, şükranla anıyorum. Biraz önceki parçadaki söylenildiği gibi hiçbir genç kardeşim umutsuzluğa kapılmasın. Bir çaresi bulunur elbet. Buradayız. Gençler geliyor ve iyi ki varsınız” dedi.

DHA