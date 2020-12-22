‘Tom Cruise olayların ne kadar korkunç göründüğünün farkında’

Tom Cruise’un Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filmi setinde corona virüsü kurallarını ihlal eden çalışanları küfür ederek azarladığı ses kaydının yankısı hâlâ sürüyor.

Cruise’un bilgisayar başında sosyal mesafe kuralına uymayan iki kişiye küfürler savurduğu ses kaydının sızdırılmasının ardından ünlü oyuncuyu haklı bulanlar kadar üslubunu eleştirenler de oldu.

“BU, ONUN FİLMİ”

Yapım ekibinden bir kişi People dergisine konuşarak, ünlü oyuncunun settekileri salgına karşı korumaya çalıştığını belirtti. Aynı kaynak Cruise için, “Her filmi mümkün olan en iyi şekilde yapmaya ne kadar odaklanmış olduğunu tarif etmek zor. Görevimiz Tehlike filmleri onun için çok özel. Onun filmleri” ifadesini kullandı.

“YILLARDIR HİÇ SESİNİ YÜKSELTMEDİ”

Prodüksiyon çalışanı, “Yıllardır Görevimiz Tehlike setinde çalışanlar hiç Tom’un sesini yükselttiğini görmemiştir. Genelde sadece filmi çekmeye odaklanır. Bu film çok farklı. Herkesin güvende olduğundan emin olarak çekmek zorunda” diye konuştu.

“BASKI HİSSEDİYOR”

Bir başka set çalışanı da Cruise’un mükemmeliyetçi olduğunu ve başkalarının da öyle olmasını istediğini belirtti. Kaynak, “Tom’un tüm hayatı işi. Bir şeyleri daha az profesyonelce yapıldığını gördüğünde düzeltmek istiyor” dedikten sonra, “Olayların ne kadar korkunç göründüğünün farkında ve bunun baskısını hissediyor. Filmin daha fazla kesintiye uğramasını istemiyor” diye ekledi.

The Sun gazetesi tarafından yayınlanan ses kaydında Cruise, sosyal mesafeye uymayan çalışanlara şu şekilde bağırırken duyuluyor:

“Bunu bir daha yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu kadar! Özrü yok. Film endüstrisi kapandığı için kahrolası evlerini kaybeden insanlara bunu anlatırsınız. Ben her gece bununla uyuyorum. Bu kahrolası endüstrinin geleceğiyle! Dolayısıyla üzgünüm, ben sizin özürlerinizin ötesindeyim. Size söylemiştim, şimdi kurallara uymanızı istiyorum ve uymazsanız da yoksunuz.”