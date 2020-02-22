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Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında ve aslen nereli?
Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında ve aslen nereli?
Spor spikeri olarak görev yapan Setenay Cankat'ın hayatı merak ediliyor. Selanik göçmeni olan ünlü spiker 2017 yılında 6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde yılın en iyi spor spikeri ödülünü almıştır. İşte Setenay Cankat kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının cevapları...
Magazin 22 Şubat 2020 - 17:03

Son olarak A Spor ekranlarında spor spikeri olarak görev alan Setenay Canka’ın hayatı hakkındaki bilgileri yazımızdan bulabilirsiniz. İşte Setenay Cankat’ın biyografisi.

SETENAY CANKAT KİMDİR?

Setenay Cankat, 31 Mayıs 1988 İzmir doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Setenay Cankat baba tarafından da Çerkez’dir. İlk ve orta öğretimini İzmir’de tamamlayan Setenay Cankat sonrasında ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. İstanbul’a geldikten sonra Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi sinema televizyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Setenay Cankat ilk olarak ATV Haber’de stajyer olarak görev almıştır. Daha sonra ise ATV’nin A Haber bölümünde 2011 yılı itibariyle muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Son görev yaptığı yer ise A Spor ekranında Akşam Sporu programıdır. Ünlü spiker ayrıca 2017 senesinde 6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni’nde yılın en iyi spor spikeri olarak ödüle layık görülmüştür.

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